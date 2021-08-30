Криштиану Роналду прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прошёл медицинский осмотр перед возвращением в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии. 27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.
Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 30 августа 2021
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:09
-
12:04
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:37
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
11:01
-
10:46
-
10:43
-
10:29
-
10:27
-
10:25
-
10:06
-
09:52
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:19
-
09:10
-
08:30
-
07:58
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:48
-
05:25
-
04:39
-
03:59