Криштиану Роналду прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прошёл медицинский осмотр перед возвращением в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.



Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии. 27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.



Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.