Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия обслужит бригада арбитров из Израиля

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия, сообщается на официальном сайте УЕФА.



Встречу сборных России и Хорватии обслужит бригада судей из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. В роли резервного рефери выступит Эйтан Шмулевич. За VAR будут отвечать судьи Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.



Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.