Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия обслужит бригада арбитров из Израиля
Поделиться
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встречу сборных России и Хорватии обслужит бригада судей из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. В роли резервного рефери выступит Эйтан Шмулевич. За VAR будут отвечать судьи Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.
Комментарии
- 30 августа 2021
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:09
-
12:04
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:37
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
11:01
-
10:46
-
10:43
-
10:29
-
10:27
-
10:25
-
10:06
-
09:52
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:19
-
09:10
-
08:30
-
07:58
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:48
-
05:25
-
04:39
-
03:59
Партнерский контент