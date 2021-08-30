Серебряный призёр Олимпиады Кукурелья перейдёт в «Брайтон»

Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» активировал опцию выкупа в контракте полузащитника испанского «Хетафе» Марка Кукурельи. Об этом в своём «твиттере» сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.



По информации журналиста, сегодня 23-летний воспитанник каталонской «Барселоны» вылетит в Англию для подписания контракта с «чайками». Трансфер обошёлся «Брайтону» в € 18 млн.



В минувшем сезоне Ла Лиги Кукурелья провёл 37 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В прошлом сезоне английской Премьер-Лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» занял 16 место. В 38 матчах чемпионата команда с юга Англии одержала 9 побед, потерпела 15 поражений и сыграла вничью 14 раз. Футбольный клуб «Хетафе» в прошлом сезоне Примеры занял 15 место.