Переход Мбаппе в «Реал» на грани срыва

Трансфер нападающего футбольного клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе под угрозой срыва. Футболист, вероятно, не покинет Париж этим летом. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В «Пари-Сен-Жермен» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже, чем € 170 млн, которые предложил испанский клуб. Вести переговоры о его возможной продаже при таком предложении «Реала» боссы французской команды не намерены. В то же время руководство «Реала» увеличивать свое предложение не хочет.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.