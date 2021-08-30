«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Рубеном Диашем

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш продлил контракт с английским клубом, сообщается на официальном сайте «горожан». Новое соглашение 24-летнего португальского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.
Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. Ранее португальский футболист играл за «Бенфику». С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Португалии.
Ранее Диаш был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. Диаш провёл в прошлой Лиге чемпионов 11 матчей за «Манчестер Сити», не отметившись в них результативными действиями. Вместе с «горожанами» Рубен вышел в финал главного еврокубка, где его команда уступила «Челси» (0:1).
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