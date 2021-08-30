Уэйн Руни: «Манчестер Юнайтед» не допустил бы перехода Роналду в «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал возвращение форварда Криштиану Роналду в английскую Премьер-лигу. 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о предстоящем переходе португальца.
«Криштиану по-прежнему является одним из лучших футболистов в мире. Он выигрывал титулы во всех командах, за которые выступал. Это будет мощно. Роналду всё ещё хочет быть лучшим. Я уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне.
Уле-Гуннар Сульшер понимает, что ему уже пора выигрывать большие титулы с игроками, которые были куплены при нём. Клубу нужны титулы, чтобы сделать следующий шаг в развитии», — цитирует Руни Metro.
Уэйн также выразил уверенность в том, что Криштиану не перешёл бы в «Манчестер Сити».
«Это было бы неправильно. Я не верил, что это случится. Агент Роналду сделал свою работу. «Юнайтед» не допустил бы перехода Криштиану в «Ман Сити»», — сказал Руни.
В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.
Видео победного гола Мэйсона Гринвуда
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