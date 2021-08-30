Андрей Лунёв поделился эмоциями от вызова в сборную России
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Вратарь леверкузенского «Байера» и сборной России по футболу Андрей Лунёв поделился эмоциями после приезда в главную команду страны.
«Новые какие-то эмоции, до этого не ощущал. Слежу за чемпионатом России. Кто на первом месте? «Зенит», да? Там ничего не меняется. Готов ли я? Да, готов, как Гагарин и Титов», — сказал Лунёв в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.
Напомним, Андрей Лунёв стал одним из пяти вратарей, вызванных в национальную команду на матчи отбора чемпионата мира в Катаре. Помимо Лунёва были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).
Андрей Лунёв — трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России.
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