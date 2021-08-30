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«Урал» проведёт товарищеский матч в Екатеринбурге 5 сентября

«Урал» проведёт товарищеский матч в Екатеринбурге 5 сентября
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«Урал» определился с планами на паузу в Российской Премьер-Лиге, возникшую из-за международных матчей сборных.

31 августа футболисты екатеринбургского клуба вернутся в тренировкам, сообщает пресс-служба «Урала». На клубной базе футболисты будет работать в двухразовом режиме. 5 сентября «Урал» проведёт товарищеский матч в Екатеринбурге.

Напомним, «Урал» в 6 шести матчах набрал 2 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в шести встречах набравший 14 очков. В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 «Урал» сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдёт в Казани 12 сентября.

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