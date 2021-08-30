«Вольфсбург» арендовал у «Герты» Доди Лукебакио

Пресс-служба немецкого футбольного клуба «Вольфсбург» на официальном сайте объявила о переходе в команду бельгийского нападающего «Герты» Доди Лукебакио.
Речь идёт об аренде 23-летнего футболиста на сезон-2021/2022. Лукебакио провёл 67 матчей во всех соревнованиях за «Герту», в которых забил 16 голов.
«Вольфсбург» — большой клуб здесь, в Германии, и командный дух, который команда продемонстрировала как в прошлом сезоне, так и в недавнем матче с «Гертой», действительно впечатлили меня. Я думаю, что я хорошо впишусь в состав и у меня будет прекрасная возможность показать, на что я способен. Не могу дождаться, когда присоединюсь к клубу и дебютирую. Очевидно, для меня сбылась мечта. Теперь у меня есть возможность сыграть за «Вольфсбург» в Лиге чемпионов», — приводит слова Лукебакио пресс-служба клуба.
- 30 августа 2021
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