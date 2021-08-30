Источник: Касерес продолжит карьеру в «Кальяри»

Бывший защитник футбольного клуба «Фиорентина» уругваец Мартин Касерес может перейти в «Кальяри». Футболист, находящийся в статусе свободного агента, проходит медицинское обследование. Об этом сообщает Sky Sport Italia.



Ожидается, что 34-летний футболист подпишет контракт на один сезон.



Касерес выступал за «Фиорентину» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Ювентуса», «Лацио», «Вероны», «Саутгемптона», «Севильи», «Барселоны», «Рекреативо» и «Дефенсор Спортинг», воспитанником которого является. В минувшем сезоне игрок провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола, отдал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки. Мартин Касерес покинул «Фиорентину» 1 июля 2021 года.

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