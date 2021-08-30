Дамир Скомина завершил карьеру. Он был арбитром на финале Лиги чемпионов в 2019 году
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Словенский футбольный арбитр Дамир Скомина завершил карьеру судьи в возрасте 45 лет из-за проблем со здоровьем.
«С сегодняшнего дня я перестал быть судьёй в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Мне придётся провести ещё одну операцию», — цитирует арбитра 24ur.com.
Судейскую карьеру Скомина начал в 1994 году. Дебютировал на международной арене 30 апреля 2003 года в матче между сборными Венгрии и Люксембурга.
Дамир работал главным судьей на матче за Суперкубок УЕФА в 2012 году, в финале Лиги Европы в 2017 году и финале Лиги чемпионов в 2019 году. Обслуживал матчи Евро-2008 (в роли четвёртого судьи), Евро-2012, Евро-2016, ЧМ-2018.
Напомним, Скомина не работал на Евро-2020 из-за травмы колена.
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