Пять игроков «Краснодара» — в символической сборной 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим футболистом тура стал полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, получивший оценку 9,0. В матче 6-го тура чемпионата России с «Рубином» футболист отдал результативную передачу. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Сборная тура: Матвей Сафонов («Краснодар») — 7,8, Алексей Козлов («Нижний Новгород») — 7,6, Самуэль Жиго («Спартак») — 7,9, Никита Чернов («Крылья Советов») — 7,3, Дуглас Сантос («Зенит») — 8,0, Алексей Ионов («Краснодар») — 7,5, Реми Кабелла («Краснодар») — 9,0, Даниэль Мишкич («Урал») — 8,2, Виктор Классон («Краснодар») — 7,8, Джон Кордоба («Краснодар») — 8,1, Максим Глушенков («Крылья Советов») — 7,9.
Фото: WhoScored
- 30 августа 2021
-
15:43
-
15:29
-
15:13
-
15:13
-
15:07
-
15:04
-
14:50
-
14:46
-
14:38
-
14:27
-
14:23
-
14:10
-
13:51
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:08
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:09
-
12:04
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:37
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
11:01
-
10:46