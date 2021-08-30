Пять игроков «Краснодара» — в символической сборной 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 6-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим футболистом тура стал полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, получивший оценку 9,0. В матче 6-го тура чемпионата России с «Рубином» футболист отдал результативную передачу. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Сборная тура: Матвей Сафонов («Краснодар») — 7,8, Алексей Козлов («Нижний Новгород») — 7,6, Самуэль Жиго («Спартак») — 7,9, Никита Чернов («Крылья Советов») — 7,3, Дуглас Сантос («Зенит») — 8,0, Алексей Ионов («Краснодар») — 7,5, Реми Кабелла («Краснодар») — 9,0, Даниэль Мишкич («Урал») — 8,2, Виктор Классон («Краснодар») — 7,8, Джон Кордоба («Краснодар») — 8,1, Максим Глушенков («Крылья Советов») — 7,9.