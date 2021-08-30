«Ювентус» интересуется игроком ПСВ Ихаттареном

Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» хочет приобрести атакующего полузащитника голландского ПСВ Мохаммеда Ихаттарена. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.
По информации инсайдера, клубы уже ведут переговоры о переходе спортсмена. Сумма сделки оценивается в € 5-6 млн плюс бонусы. ПСВ разрешил 19-летнему хавбеку покинуть расположение команды, чтобы обсудить возможный трансфер. Агентом футболиста является Мино Райола, который настроен найти ему новый клуб до закрытия трансферного окна.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Мохаммед Ихаттарен провёл 22 матча, в которых забил 3 гола, один из них — с пенальти. Также Ихаттарен был вызван на матчи квалификации Евро-2020, но так и не поучаствовал в отборочных играх.
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