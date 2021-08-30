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«Ювентус» интересуется игроком ПСВ Ихаттареном

«Ювентус» интересуется игроком ПСВ Ихаттареном
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Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» хочет приобрести атакующего полузащитника голландского ПСВ Мохаммеда Ихаттарена. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

По информации инсайдера, клубы уже ведут переговоры о переходе спортсмена. Сумма сделки оценивается в € 5-6 млн плюс бонусы. ПСВ разрешил 19-летнему хавбеку покинуть расположение команды, чтобы обсудить возможный трансфер. Агентом футболиста является Мино Райола, который настроен найти ему новый клуб до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Мохаммед Ихаттарен провёл 22 матча, в которых забил 3 гола, один из них — с пенальти. Также Ихаттарен был вызван на матчи квалификации Евро-2020, но так и не поучаствовал в отборочных играх.

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