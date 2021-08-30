Источник: Станислав Крицюк перейдёт в «Зенит»
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Вратарь футбольного клуба «Жил Висенте» Станислав Крицюк возвращается в российский чемпионат. Об этом сообщает журналист Педро Сепульведа в своём «твиттере».
По информации инсайдера, голкипер, который раньше играл за «Краснодар», переходит в «Зенит». Сумма трансфера составит € 2 млн. Также в сделку включены различные бонусы.
Напомним, в мае текущего года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
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