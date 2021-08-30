Защитник «Олимпиакоса» Семеду арестован по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки
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Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду арестован в Греции по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки, сообщает Sport24.gr.
По информации источника, 29 августа 17-летняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что встретила Семеду в баре в Оропосе, где он напоил её, отвёз в свой дом в Глифаде и изнасиловал вместе со своим агентом. На данный момент 27-летний португальский футболист находится под стражей и даёт показания.
Напомним, Рубен Семеду выступает за «Олимпиакос» с 2019 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Греции, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Семеду выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Вильярреал», «Уэска», «Риу Аве» и в других командах.
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