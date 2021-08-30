«Приложим все усилия, чтобы попасть в Катар». Карпин обратился к болельщикам сборной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Хорватии, Мальты и Кипра.
«Друзья, добрый день! Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», — сказал Карпин в видео, опубликованном на странице сборной России в «Инстаграме».
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
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