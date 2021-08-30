Стали известны затраты российских клубов на трансферы за последние 10 лет

Российские футбольные клубы за последние десять лет потратили на трансферы $ 1,7 млрд. Об этом сообщается в отчёте, опубликованном на сайте ФИФА.
Лидером по трансферным тратам является Англия, клубы из которой за последние десять лет потратили на трансферы $ 12,4 млрд. Далее следуют клубы из Испании, потратившие $ 6,7 млрд. На третьем месте итальянские команды, которые потратили $ 5,6 млрд. Четвёрку замыкают немцы, потратившие $ 4,4 млрд. Французские клубы потратили $ 4 млрд.
По сумме поступлений от трансферов российские клубы занимают 12-е место в мире. Они заработали на продаже игроков $ 900 млн. По количеству исходящих трансферов российские клубы занимают 14-е место — 2,3 тысячи трансферов. Лидером являются клубы из Бразилии, осуществившие 7,3 тысячи исходящих трансферов.
- 30 августа 2021
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