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Поль Погба: это самый сильный «Манчестер Юнайтед», в котором я играл

Поль Погба: это самый сильный «Манчестер Юнайтед», в котором я играл
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Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оценил игру команды на старте сезона. В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали семь очков в трёх турах и занимают третье место в турнирной таблице.

«У «Манчестер Юнайтед» всегда была сильная команда, но нынешняя — самая сильная, в которой я играл. В нашем ДНК заложено стремление выигрывать трофеи. Мы достаточно сильны, чтобы стать чемпионами. Мы понимаем, насколько это сложно, но сделаем всё возможное, чтобы поднять трофей над головой в этом сезоне», — приводит слова Погба TV2.

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

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