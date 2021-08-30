«Барселона» продаст Эмерсона за € 30 млн в «Тоттенхэм»

Защитник футбольного клуба «Барселона» Эмерсон переходит в английский «Тоттенхэм». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации журналиста, каталонский клуб продаст 22-летнего футболиста за € 30 млн. Бразилец согласовал со «шпорами» личный контракт до 2026 года, по которому он будет получать € 3 млн в год.

Футболист был приобретён «Барселоной» у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за € 12 млн. В трёхсторонней сделке участвовал «Бетис», который арендовал бразильца на два сезона. В минувшем сезоне защитник провёл 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 25 млн.