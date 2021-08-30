«Реал» и «ПСЖ» обсуждают трансфер Мбаппе. Парижане не выходят из переговоров

Руководство футбольного клуба «Реал Мадрид» по-прежнему ведёт работу над трансфером нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанская газета Marca.
По данным издания, в эти минуты клубы ведут переговоры и пытаются прийти к соглашению. В «Реале» присутствует оптимизм, что сделка всё же состоится. Боссы «ПСЖ», хотя и не намерены отпускать форварда, не отказываются от диалога.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 30 августа 2021
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