Spartak City Football объявляет набор детей в возрасте от 4 до 14 лет

Центры начальной и старшей возрастной подготовки Spartak City Football объявляют набор детей в возрасте от 4 до 14 лет, а также приглашают на дни открытых дверей, которые пройдут 5, 11 и 12 сентября 2021 года.

Spartak City Football Academy — совместный проект ФК «Спартак», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball, который уже не первый год готовит детей к просмотру и отбору в Академии «Спартак». Дни открытых дверей пройдут в центре Spartak City Football на Тушинской (для детей 2012–2017 годов рождения), на «Тульской» (2007–2011 гг. р.) и в «Сокольниках» (2012–2017 гг. р).



Для участия в дне открытых дверей необходимо предварительно пройти электронную регистрацию на сайте, а в день мероприятия иметь при себе медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом и спортивную форму. По результатам посещения дней открытых дверей можно будет получить рекомендацию тренеров и выбрать группу соответствующего уровня подготовки.



Условия в каждом из центров Spartak City Football позволяют сделать процесс тренировок максимально эффективным и качественным. В новом сезоне, помимо групповых тренировок, все ученики могут дополнительно посещать тренировки по технике и гимнастике, а информация обо всех перспективных ребятах поступает в Академию «Спартак».