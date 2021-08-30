Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Spartak City Football объявляет набор детей в возрасте от 4 до 14 лет

Spartak City Football объявляет набор детей в возрасте от 4 до 14 лет
Комментарии

Центры начальной и старшей возрастной подготовки Spartak City Football объявляют набор детей в возрасте от 4 до 14 лет, а также приглашают на дни открытых дверей, которые пройдут 5, 11 и 12 сентября 2021 года.

Spartak City Football Academy — совместный проект ФК «Спартак», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball, который уже не первый год готовит детей к просмотру и отбору в Академии «Спартак». Дни открытых дверей пройдут в центре Spartak City Football на Тушинской (для детей 2012–2017 годов рождения), на «Тульской» (2007–2011 гг. р.) и в «Сокольниках» (2012–2017 гг. р).

Для участия в дне открытых дверей необходимо предварительно пройти электронную регистрацию на сайте, а в день мероприятия иметь при себе медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом и спортивную форму. По результатам посещения дней открытых дверей можно будет получить рекомендацию тренеров и выбрать группу соответствующего уровня подготовки.

Условия в каждом из центров Spartak City Football позволяют сделать процесс тренировок максимально эффективным и качественным. В новом сезоне, помимо групповых тренировок, все ученики могут дополнительно посещать тренировки по технике и гимнастике, а информация обо всех перспективных ребятах поступает в Академию «Спартак».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021