ЦСКА отдал Гайча в аренду «Уэске»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Испании. Футболист на правах аренды перешёл в испанскую «Уэску». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«Форвард будет выступать за клуб Сегунды до окончания сезона-2021/2022», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.