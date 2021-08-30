Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Влашич едет из Лондона в Москву (где сборной Хорватии предстоит сыграть со сборной России. — Прим. «Чемпионата»). Здесь, похоже, всё решено. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Я думаю, что он заслуживает выступать даже в клубе масштабнее «Вест Хэма». Он заслужил этот трансфер и в будущем может рассчитывать на что-то большее. Через пару лет его ждут ещё более крупные переходы», — приводит слова Далича Index.

Ранее Тончи Мартич, агент Николы Влашича, подтвердил факт переговоров по поводу перехода своего подопечного в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.