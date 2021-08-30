«Бордо» продал форварда за € 14 млн. Вероятно, его купил клуб из РПЛ

Нападающий «Бордо» Хван Ый Чо сменит клубную прописку этим летом, информирует инсайдер Клемен Карпенье в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, жирондинцы уже договорились о продаже 29-летнего южнокорейского форварда в неизвестный клуб за € 14 млн. Близкие к ситуации источники поговаривают, что покупателем Хван Ый Чо стал один из российских клубов.
Хван Ый Чо пополнил состав «Бордо» летом 2019 года. Ранее он выступал за японские и корейские клубы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает южнокорейского игрока в € 5 млн.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Хван Ый Чо провёл за «Бордо» 36 матчей, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его основным амплуа является центр нападения, также он может сыграть на левом фланге атаки.
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