«Зенит» попал в топ-30 клубов Европы по тратам на трансферы, «Ман Сити» — лидер рейтинга

ФИФА опубликовала рейтинг европейских клубов с самыми большими трансферными тратами за последние 10 лет.

В списке из 30 клубов оказались 12 представителей из Англии, по пять — из Испании и Италии, три из Германии, по два из Франции и Португалии и один из России. Рейтинг возглавляет «Манчестер Сити», который оформил 130 международных трансферов за десятилетие. На втором месте находится «Челси» (95 трансферов), на третьем — «Барселона» (75).

«Зенит» занял в рейтинге 29-е место. За 10 лет питерский клуб подписал 48 игроков из других стран, 72,9% из них были куплены.

В презентации ФИФА не сообщается, сколько каждый клуб потратил на трансферы. Всего клубы из топ-30 заплатили за трансферы в этот период $ 22,8 млрд.