Алексей Миранчук: жду брата в сборной России

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признался, что ждёт попадания своего брата Антона Миранчука, выступающего за «Локомотив», в состав национальной команды.
«Какой футбол хочет видеть Карпин от игроков сборной? Для начала смелость и дерзость на поле — это неплохо уже. Поэтому будет отталкиваться от такой базы.
Новые имена в сборной? Это всегда классно, когда есть молодые ребята, всегда они есть, были и будут. Это нормальная практика, положительно отношусь.
С братом общаемся каждый день, я очень по нему скучаю. Конечно же, обсуждаем его историю с «Локомотивом». Травма Антона? Скажу так: сейчас он чувствует себя хорошо, с врачами контактирует и решает, какого рода восстановление будет проводиться. Он в хорошем расположении духа. У него за всю жизнь было предостаточно непростых ситуаций, из которых он выходил. Эта ситуация — не исключение. Настрой у него отличный. Жду его в сборной России», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале РФС.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
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