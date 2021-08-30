«Челси» отдал Бакайоко в аренду «Милану»

27-летний французский опорный полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко продолжит карьеру в Италии. Футболист отправился в аренду в «Милан», информирует официальный сайт россонери. Стороны подписали арендное соглашение сроком на два года.
Ранее СМИ сообщали, что в арендном соглашении Бакайоко с «Миланом» будет предусмотрен пункт выкупа за € 15 млн.
Этим летом «Челси» активировал опцию продления контракта Бакайоко. Срок нынешнего соглашения футболиста с «аристократами» истекает летом 2023 года. Последний раз спортсмен выходил на поле в синей футболке летом 2018 года.
Напомним, Бакайоко выступал за «Милан» на правах аренды в сезоне-2018/2019. Тогда он провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей, получив восемь предупреждений и одну красную карточку. После этого он также провёл по сезону в аренде в «Монако» и «Наполи».
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