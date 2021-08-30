«Уэска» сможет выкупить Гайча у ЦСКА за € 8 млн

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который накануне перешёл в «Уэску» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сможет продолжить карьеру в испанском клубе на постоянной основе. «Уэска» имеет право выкупа аргентинского форварда за € 8 млн, информирует Diario Sport.

Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адольфо в € 8 млн.