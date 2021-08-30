Заменён главный арбитр матча Россия — Хорватия

В бригаде арбитров на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия произошла рокировка.

Израильтянин Орель Гринфилд, который ранее был назначен главным судьёй матча, переведён в кабину VAR. Его место главного рефери на поле займёт Рой Рейншрейбер, который изначально был назначен видеоарбитром на этот матч. Таким образом, Рейншрейбер и Гринфилд поменялись местами в своих должностях на матче Россия — Хорватия.

Можно констатировать, что встречу сборных России и Хорватии обслужит бригада судей из Израиля во главе с Ройем Рейншрейбером. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. В роли резервного рефери выступит Эйтан Шмулевич. За VAR будут отвечать судьи Давид Фуксман и Орель Гринфилд.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.