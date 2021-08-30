В «Спартаке» высказались о решении УЕФА перенести матчи «Спартака» на 17:30

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение УЕФА перенести время начала матчей «Спартака» в Лиге Европы на более раннее.
«К сожалению, УЕФА принял решение развести «Спартак» и «Локомотив» по дням, отдав предпочтение другой команде из-за более высокого клубного рейтинга. Не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно, тем более есть ограничения по посещаемости, но таково решение, которое «Спартак» должен исполнять. Конечно, раннее начало матчей неудобно для клуба и для болельщиков. Увы, тайминг УЕФА окончательный. В ближайшее время «Спартак» опубликует билетную программу на Лигу Европы», — сообщил Зеленов корреспонденту «Чемпионата».
УЕФА ранее обнародовал расписание матчей «Локомотива» и «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Все встречи красно-белых будут начинаться в 17:30 мск.
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