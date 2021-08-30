Андрей Шевченко мог возглавить сборную Узбекистана

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить национальную команду Узбекистана, сообщает «Профутбол» в «Фейсбуке».

Футбольная ассоциация Узбекистана рассмотрела кандидатуру Андрея Шевченко и могла сделать официальное предложение украинскому специалисту, но не успела, так как максимально быстро договорилась со словенским тренером Сречко Катанцем, последним местом работы которого была сборная Ирака.

Напомним, Андрей Шевченко но протяжении пяти лет был главным тренером сборной Украины, но после Евро-2020 он покинул национальную команду. Под его руководством сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.