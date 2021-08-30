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«Спартак» не делал предложения Фонсеке

«Спартак» не делал предложения Фонсеке
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Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не сменит Руя Виторию в «Спартаке», сообщает Record.

Португальское издание утверждает, что никаких предложений или переговоров между сторонами нет. При этом «Спартаку» по-прежнему интересен Фонсека.

Ранее российские СМИ сообщили, что «Спартак» ведёт переговоры с Фонсекой. Также стало известно, что «Спартак» уволит Руя Виторию, если быстро найдёт тренера во время международной паузы. Напомним, в июне «Спартак» подписал с Виторией соглашение сроком на два года.

«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».

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