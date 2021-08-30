Глава Hypercube: реформы должны помочь российскому футболу подняться с колен

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался на тему предлагаемых реформ Российской Премьер-Лиги.
«Прежде всего клубам надо понять: если отложить то, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас. Не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы, я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболу с колен. Это уникальная возможность, звёзды сошлись, у них будет больше денег, больше матчей, всё это поможет развитию российского футбола», — приводит слова Нювенхюйса «Матч ТВ».
Напомним, ранее нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. Неделю назад, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.
- 30 августа 2021
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