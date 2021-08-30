Винисиус переходит в ПСВ. «Зенит» хотел заменить им Азмуна

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус перейдёт в ПСВ, сообщает нидерландский журналист Рик Элфринк в «Твиттере».

Детали трансфера согласованы, сторонам осталось объявить о сделке.

Сообщалось, что «Зенит» видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в «Лион». Ранее стало известно, что сине-бело-голубые отпустят иранца во Францию только в том случае, если найдут ему замену до закрытия летнего трансферного окна.



Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс называл Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтвердил, что «Лион» ведёт переговоры с «Зенитом». СМИ сообщали, что «Зенит» и «Лион» полностью согласовали переход нападающего. «Зенит» оценивает иранца в € 20 млн. Интерес к Азмуну также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».