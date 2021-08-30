«Локомотив» договорился об аренде Анджорина у «Челси» с опцией выкупа за € 20 млн

Полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин будет арендован «Локомотивом», сообщает Goal.

В соглашении между клубами пропишут опцию выкупа за £ 17 млн (около € 20 млн). Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн).

Сообщалось, что «Локомотив» может купить 19-летнего футболиста за £ 18 млн (€ 21 млн).

Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.