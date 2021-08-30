Единственный молдавский игрок «Шерифа» покинул клуб

Нападающий Энрике Луваннор покинул молдавский «Шериф» и перешёл в клуб «Аль-Таавун» из ОАЭ.

Примечательно, что Луваннор был единственным игроком «Шерифа» с молдавским паспортом. Именно его четыре гола помогли клубу совершить футбольное чудо и выйти в групповой этап Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Спасибо. Спасибо вам всем, потому что каждый из вас помог сделать каждый момент моей жизни особенным, надев жёлтое и чёрное. Это было трудное решение, «Шериф» — клуб, который я люблю и уважаю. Покидаю его с чувством выполненного долга, хочу поблагодарить своих товарищей по команде и фанатов за всю любовь и поддержку, это было потрясающее время с вами, ребята, мы вошли в историю с этим удивительным клубом, и я горжусь этим достижением! Желаю клубу всего наилучшего, и ещё раз спасибо», — приводит слова Луваннора пресс-служба «Шерифа».