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Итальянский журналист: «Милан» попросил «Аталанту» отдать Миранчука в аренду

Итальянский журналист: «Милан» попросил «Аталанту» отдать Миранчука в аренду
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Итальянский журналист Лука Маркетти в телеэфире заявил, что «Милан» попросил «Аталанту» отдать полузащитника Алексея Миранчука в аренду.

«Милан» попросил об аренде Миранчука. Это непростые переговоры, потому что «Аталанта» не хочет лишаться игрока. Клуб не собирается отдавать его, и необходимо понять, изменится ли в ближайшие часы позиция «Аталанты». Миранчук готов к переходу», — приводит слова Маркетти Milan News.

Сообщалось, что «Милан» намерен приобрести атакующего полузащитника до закрытия летнего трансферного окна. Первым приоритетом для россонери является хавбек «Бреста» Ромен Февр. «Милан» уже сделал предложение по нему и ждёт ответ от французского клуба.

Миранчук также находится в сфере интересов «Милана». Руководство россонери было готово сделать предложение по российскому игроку.

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