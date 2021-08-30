Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ», хотя мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире

Французский нападающий Килиан Мбаппе отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» о пролонгации контракта, по которому он мог бы получать € 40 млн в год. Такая сумма сделала бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире, информирует журналист Танкреди Палмери в «Твиттере», ссылаясь на информацию из эфира RMC Sport.

Ранее стало известно, что «Реал», претендовавший на игрока, вышел из переговоров, так как не получил своевременный ответ от «ПСЖ». Теперь мадридский клуб намерен связаться с Мбаппе в январе и предложить ему предварительный контракт. Это позволит «Реалу» подписать молодую французскую звезду на бесплатной основе следующим летом.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.