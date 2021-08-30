Виллиан расторг контракт с «Арсеналом» и стал игроком «Коринтианса»

33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан расторг контракт с английским клубом и перешёл в бразильский «Коринтианс».
«Мы достигли взаимной договорённости с Виллианом о прекращении действия его контракта с сегодняшнего дня. У него оставалось ещё два года до окончания контракта, но после недавних конструктивных обсуждений он покидает клуб, чтобы перейти в «Коринтианс», где он начинал свою карьеру», — сообщает пресс-служба «Арсенала».
В «Арсенале» Виллиан получал £ 240 тыс. (€ 280 тыс.) в неделю.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов бесплатно отпустить футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате. В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.
Отметим, Виллиан является воспитанником «Коринтианса», и за основной состав этого клуба игрок выступал с 2005 по 2007 год. Также бразилец играл в донецком «Шахтёре», махачкалинском «Анжи» и лондонском «Челси».
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