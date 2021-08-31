«МЮ» решил купить Роналду ради того, чтобы он не перешёл в «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» решил приобрести Криштиану Роналду для того, чтобы португалец не перешёл в «Манчестер Сити», информирует Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, узнав о контактах Роналду с «Манчестер Сити», руководство «МЮ» решило включиться в борьбу за игрока и перехватить его. Изначально «красные дьяволы» не планировали подписывать Криштиану, так как существенно потратились на пролонгацию контракта Эдинсона Кавани и покупку Джейдона Санчо. Однако боссы манкунианцев посчитали, что переход Роналду в «Сити» будет не только прямым усилением конкурента, а и серьёзным репутационным ударом по «МЮ». Поэтому и возникла идея вернуть португальца на «Олд Траффорд».

Отмечается, что Роналду, едва узнав об интересе «МЮ», оборвал все контакты с представителями «Манчестер Сити».

Криштиану уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».