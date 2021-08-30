Хавбек «Челси» Анджорин прошёл медобследование для «Локомотива»

Полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин прошёл медобследование перед трансфером в «Локомотив», сообщает The Athletic.

Медосмотр состоялся в Лондоне.

Сообщалось, что 19-летний хавбек будет арендован «Локомотивом». В соглашении между клубами пропишут опцию выкупа за £ 17 млн (около € 20 млн). Директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен активировать эту опцию следующим летом. В контракт также включат опцию обратного выкупа для «Челси» за £ 34 млн (около € 40 млн).



Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.