Артём Милевский близок к завершению карьеры футболиста
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Скандально известный украинский нападающий белорусского происхождения Артём Милевский в ближайшее время завершит профессиональную карьеру футболиста, информирует YouTube-канал «ТаТоТаке».
Милевский начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды». Последним его кубом стал украинский «Минай».
В копилке трофеев 36-летнего форварда три чемпионства Украины, четыре Кубка и три Суперкубка страны, чемпионство, Кубок и три Суперкубка Беларуси. В составе сборной Украины Артём Милевский стал четвертьфиналистом чемпионата мира — 2006.
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