Никола Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

Полузащитник Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом» сроком на шесть лет. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Хорват уже прилетел в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая сейчас готовится к матчу со сборной России. В Лондоне полузащитник прошёл медобследование и подписал все необходимые бумаги. Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэма» полностью закрыта. ЦСКА, как и сообщал «Чемпионат» ранее, получит € 27 млн за полузащитника

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В прошлом сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.