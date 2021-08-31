«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Редингу»

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер на правах аренды перешёл в «Рединг». В клубе из Чемпионшипа 31-летний игрок проведет как минимум один сезон. Об этом сообщает пресс-служба «аристократов».
Дринкуотер перешёл в «Челси» из «Лестера» в 2017 году за € 40 млн. После этого он поиграл в аренде в «Бёрнли» и «Астон Вилле». Последние полгода футболист провёл в аренде в турецкой «Касымпаше». Он отыграл 11 матчей и не отметился результативными действиями.
В активе Дринкуотера 23 матча за «Челси» и один гол.
Дринкуотер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», откуда уходил в аренду в «Хаддерсфилд Таун», «Кардифф Сити», «Уотфорд» и «Барнсли». В 2012 году Дэниел перешёл в «Лестер Сити», за который в последующие пять лет провёл почти 200 матчей и с которым сенсационно стал чемпионом Англии. В 2017 году хавбека купил «Челси».
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