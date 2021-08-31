Лещук продлил контракт с «Динамо» на четыре года

Голкипер Игорь Лещук подписал с «Динамо» новый контракт до 2025 года. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Очень рад подписать новый контракт с «Динамо». К вратарю всегда повышенное внимание, потому что он находится на последнем рубеже. Его спасения и ошибки очень заметны. Быть вратарём в «Динамо» – большая ответственность, ведь за клуб выступал великий Лев Яшин и другие наши прославленные голкиперы. Нужно выходить на поле и не ударить в грязь лицом.
«Динамо» – родная команда для меня. Я здесь с 9 лет, поэтому никуда не хотелось уходить. Пообщался с тренерами, решение остаться в родном клубе только укрепилось. Буду упорно работать на тренировках и доказывать, что достоин стать основным вратарем. Моя цель – выиграть чемпионство вместе с «Динамо» и как можно лучше выступить в еврокубках», – цитирует 25-летнего Лещука пресс-служба клуба.
Лещук является «Динамо» и впервые сыграл за основной состав команды в 2017 году.
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