Лещук продлил контракт с «Динамо» на четыре года

Голкипер Игорь Лещук подписал с «Динамо» новый контракт до 2025 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Очень рад подписать новый контракт с «Динамо». К вратарю всегда повышенное внимание, потому что он находится на последнем рубеже. Его спасения и ошибки очень заметны. Быть вратарём в «Динамо» – большая ответственность, ведь за клуб выступал великий Лев Яшин и другие наши прославленные голкиперы. Нужно выходить на поле и не ударить в грязь лицом.

«Динамо» – родная команда для меня. Я здесь с 9 лет, поэтому никуда не хотелось уходить. Пообщался с тренерами, решение остаться в родном клубе только укрепилось. Буду упорно работать на тренировках и доказывать, что достоин стать основным вратарем. Моя цель – выиграть чемпионство вместе с «Динамо» и как можно лучше выступить в еврокубках», – цитирует 25-летнего Лещука пресс-служба клуба.

Лещук является «Динамо» и впервые сыграл за основной состав команды в 2017 году.