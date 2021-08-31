Влашич ушёл в «Вест Хэм», «Локомотив» подпишет игрока «Челси». Главное к утру

Футболист ЦСКА Никола Влашич перешёл в английский «Вест Хэм», «Локомотив» подпишет игрока «Челси» Анджорина, а «Реал» не будет приобретать Мбаппе в летнее трансферное окно. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Никола Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом».

2. Хавбек «Челси» Анджорин прошёл медобследование для «Локомотива».

3. «Реал» отказался от покупки Мбаппе этим летом и позже попробует подписать его бесплатно.

4. Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Милана».

5. Даниил Медведев победил Ришара Гаске в первом круге US Open.

6. В UFC официально подтвердили бой между Махачевым и дос Аньосом на UFC 267 в Абу-Даби.

7. Александр Волков проведёт поединок с Марчином Тыбурой на UFC 267.

8. Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2021.

9. Пабло близок к уходу из «Локомотива».

10. «Уэска» сможет выкупить Гайча у ЦСКА за € 8 млн.

11. Федун отреагировал на информацию о возможной отставке Витории.

12. Виллиан выступил с заявлением после ухода из «Арсенала».

13. Винисиус переходит в ПСВ. «Зенит» хотел заменить им Азмуна.

14. Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде.