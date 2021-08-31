Влашич ушёл в «Вест Хэм», «Локомотив» подпишет игрока «Челси». Главное к утру

Футболист ЦСКА Никола Влашич перешёл в английский «Вест Хэм», «Локомотив» подпишет игрока «Челси» Анджорина, а «Реал» не будет приобретать Мбаппе в летнее трансферное окно. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Никола Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом».
2. Хавбек «Челси» Анджорин прошёл медобследование для «Локомотива».
3. «Реал» отказался от покупки Мбаппе этим летом и позже попробует подписать его бесплатно.
4. Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Милана».
5. Даниил Медведев победил Ришара Гаске в первом круге US Open.
6. В UFC официально подтвердили бой между Махачевым и дос Аньосом на UFC 267 в Абу-Даби.
7. Александр Волков проведёт поединок с Марчином Тыбурой на UFC 267.
8. Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2021.
9. Пабло близок к уходу из «Локомотива».
10. «Уэска» сможет выкупить Гайча у ЦСКА за € 8 млн.
11. Федун отреагировал на информацию о возможной отставке Витории.
12. Виллиан выступил с заявлением после ухода из «Арсенала».
13. Винисиус переходит в ПСВ. «Зенит» хотел заменить им Азмуна.
14. Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде.
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