Трой Дини покинул «Уотфорд» после 11 лет выступлений за клуб
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Нападающий Трой Дини ушёл из «Уотфорда». Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт капитана команды с клубом истекал летом 2022 года, однако «Уотфорд» согласился бесплатно отпустить футболиста, с которым не планировалось продлевать соглашение. По информации Sky Sports, основным претендентом на 33-летнего форварда является «Бирмингем».
Дини провёл в «Уотфорде» 11 лет и сыграл за клуб более 400 матчей. Кроме «Уотфорда» Дини выступал за «Уолсолл» и за «Хейлсоуэн Таун».
В прошлом сезоне Чемпионшипа «Уотфорд» набрал 91 очко, занял второе место и вышел в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне АПЛ «Уотфорд» после трёх матчей имеет три очка – победа над «Астон Виллой» (3:2), поражение от «Брайтона» (0:2) и от «Тоттенхэма» (0:1).
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