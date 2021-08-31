Ловрен: знаю, что «Зенит» верит в меня и строит будущее вместе со мной. Я капитан команды

Капитан «Зенита» защитник Деян Ловрен прокомментировал информацию, что клуб не видит будущего с ним и ищет замену.
«Честно, меня не волнуют все эти слухи. Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод. А люди со стороны могут говорить и писать всё что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде. Я очень переживаю за «Зенит», работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своё будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и получил одну жёлтую карточку.
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