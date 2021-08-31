Бывший защитник «Ливерпуля»: футбол — очень простая игра для ван Дейка

Бывший защитник «Ливерпуля» Марк Лоуренсон оценил игру Вирджила ван Дейка, который восстановился после травмы колена.
«Футбол — очень простая игра для ван Дейка. То же самое было во времена, когда играл Алан Хансен. Его майка всегда оставалась чистой. Я обычно уходил с поля в крови, а он просто отдавал свою форму одному из работников клуба и говорил, что её даже стирать не нужно.
Среди центральных защитников ван Дейк как «Роллс-Ройс». К тому же он оказывает невероятное влияние на Матипа. Жоэль играет гораздо лучше, когда выходит на поле вместе с Вирджилом», — приводит слова Лоуренсона Off The Ball.
В середине августа «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с ван Дейком до окончания сезона-2024/2025.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»
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