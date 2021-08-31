Сегодня, 31 августа, в Европе закрывается летнее трансферное окно. В воздухе подвисло множество незавершённых сделок межсезонья, которые могут быть официально оформлены и закрыты лишь сегодня. «Чемпионат» ведёт трансляцию закрытия летнего трансферного окна в Европе.
Напомним, это трансферное окно подарило нам немало громких переходов. Чего только стоит эпохальный уход Лионеля Месси из «Барселоны» — теперь аргентинец защищает цвета «Пари Сен-Жермен». Или же возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет.
К слову, до cих пор официально не объявлено о трансфере полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Вест Хэм», хотя по информации источников «Чемпионата» хорватский хавбек уже подписал с «молотобойцами» контракт сроком на 6 лет.
Онлайн-трансляция закрытия летнего трансферного окна в Европе.
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